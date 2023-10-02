التموين تؤكد استمرار صرف السلع التموينية طوال الشهر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عمليات صرف السلع التموينية الخاصة عن شهر اكتوبر 2023 مستمرة طوال ايام الشهر بشكل طبيعي دون توقف.

ونفت وزارة التموين في ـ بيان امس ـ ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وقف الصرف منتصف الشهر الجاري نتيجة تحديث السيستم على ماكينات صرف السلع.

وأوضحت وزارة التموين أن صرف السلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز تتم من أول يوم إلي أخر يوم في كل شهر، إضافة إلي توافر كافة السلع المطروحة على قائمة المقررات التموينية والتي تصل إلي 31 سلعة ما بين بقوليات وغذائية واستهلاكية.

وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جميع كافة السلع الأساسية متوفرة بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 اشهر، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توافر السلع.

وأوضح الوزير إن مخازن السلع على مستوى الجمهورية البالغة 1500مخزن قامت بتسليم كافة المنافذ على مستوى الجمهورية كاملة وفقا لربط كل تاجر.

من جهته قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين ومعاون الوزير، أن أسعار السلع التموينية ثابتة لم تشهد أي تغيير، مطالبًا المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي تعمل على اثارة البلبلة



