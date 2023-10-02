إقبال كبير من زوار المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا مياه الشرب والصرف الصحي

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ونواب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي جناح شركة مياه الشرب بالقاهرة على هامش فعاليات اليوم الأول للمؤتمر والمعرض الدولى لتكنولوجيا مياه الشرب والصرف الصحى والبنية التحتية برعاية معالى السيد الاستاذ الدكتور رئيس الوزراء وتحت شعار الاقتصاد الأزرق.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة أن الشركة تقدم من خلال جناحها بالمعرض حلول ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي فى الصيانة التنموية من خلال تركيب أجهزة قياس منسوب لقراءة ومتابعة منسوب النيل وتسجيل البيانات للحصول على بيانات كاملة ترصد تغيرات منسوب النيل وعمل دراسات تحليلية للحفاظ على سلامة معدات التشغيل وإيجاد حلول سريعة وبديلة؛ وفى مجال البيانات الضخمة big data والتحول الرقمى عرضت الشركة اخر تحديثات للمنصة الرقمية الموحدة والتى تتمثل فى توقيع مواقع الكسور والإصلاحات على خرائط رقمية يمكن من خلالها تتبع فرق الصيانة ومعدات الإصلاح لقياس المعدلات الزمنية لإتمام عمليات الإصلاح وضمان انتهائها فى اسرع وقت ممكن لتقديم خدمات متميزة لجمهور عملائها.

يذكر أن المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أكد أن الشركة قامت برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال فصل الشتاء وإعلان حالة الطوارئ بكافة المواقع والمحطات تحسباً لحدوث اى تقلبات جوية.



وأوضح المهندس مصطفى الشيمى أن الشركة اعدت مسبقاً خطة لتوزيع معدات الشركة وسيارات شفط المياه بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بالقاهرة بكافة الميادين ومواقع تجمع مياه الأمطار، مؤكدًا أن غرفة إدارة الأزمات بالشركة فى حالة انعقاد دائم لضمان التحرك الفورى حال حدوث اى ازمات ناتجة عن التقلبات الجوية.



وأكد أن الشركة تمتلك أسطولًا كبيرًا من المعدات وسيارات شفط المياه يتم تحريكه على الفور لرفع أى تجمعات للمياه ناتجة عن أعمال الإصلاح والصيانة لخطوط المياه بجميع مناطق القاهرة لتحقيق انسيابية فى حركة المرور بالطرق وعدم تعطيل المركبات أثناء تنفيذ أى أعمال صيانة بالشوارع الرئيسية والميادين.