الإثنين 02 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

فلسطين: اقتحام الاحتلال للأقصى والاعتداء على المرابطات وصمة عار في جبين المُجتمع الدولي

اعتقال عدد من المُرابطات
اعتقال عدد من المُرابطات

قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، والاعتداء على النساء وإصابتهن بجروح متفاوتة، واعتقال عدد من المُرابطات، عمل همجي وجريمة وحشية، ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي.

txt

اشتية: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لضم المناطق "ج" وهي جزء لا يتجزأ من أراضي فلسطين

txt

فلسطين: اقتحامات المستوطنين للأقصى جزء من حرب دينية تشنها إسرائيل

وقال المجلس - في بيان صحفي - إن إسرائيل تسعى من وراء ذلك إلى إشعال الأوضاع من أجل فرض أمر واقع لن يُسلّم به الفلسطينيون مهما كان الثمن، وستبقى القدس هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.

وأضاف أن فرض حصار على القدس المحتلة، ومنع وصول المصلين إلى الأقصى، دليل على نية مبيتة من الاحتلال لاقتحام الأقصى وحماية المستوطنين، والاعتداء على المصلين، وتمرير مخططات التهويد والمتطرفين.

وأشار المجلس إلى أن إسرائيل ترتكب الجرائم وتنتهك حقوق الإنسان وتعتدي على المقدسات والشيوخ والنساء، وتحد من حرية العبادة، وتحرم الشعب الفلسطيني من الوصول إلى المقدسات في القدس التي فصلتها عن محيطها الفلسطيني على مرأى العالم ومسمعه، وتتصرف كدولة فوق القانون، وتضرب بعرض الحائط القرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتوغل في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

مواد متعلقة

غرق طفل أثناء استحمامه في نهر النيل بالمنشاه

اشتية: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لضم المناطق "ج" وهي جزء لا يتجزأ من أراضي فلسطين

فلسطين: اقتحامات المستوطنين للأقصى جزء من حرب دينية تشنها إسرائيل

فلسطين: إسرائيل تصعد الاستيطان كرد على المطالبات الأمريكية والدولية والأممية بوقفه

وفد سعودي رسمي يصل إلى فلسطين في أول زيارة منذ عقود

فلسطين تعلن حصيلة جديدة للضحايا في ليبيا
الجريدة الورقية