الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

فلسطين: اقتحامات المستوطنين للأقصى جزء من حرب دينية تشنها إسرائيل

اقتحامات المستوطنين
اقتحامات المستوطنين للأقصى

 

قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، إن مواصلة اقتحامات المُستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وتأدية طقوس استفزازية، جزء مما وصفها بـ"حرب دينية" تشنها الحكومة الإسرائيلية الحالية ضد الشعب الفلسطيني. 

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وأضاف المجلس، في بيان صحفي صادر عن رئاسته، أن هذه الاعتداءات مدفوعة بفكر ديني عنصري، ومخططات عدائية تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بهدف إفراغ المدينة المقدسة، وترحيل أصحابها الأصليين، والسيطرة على الأقصى. 

 

وحذّر المجلس من استمرار صمت المجتمع الدولي على هذه المخططات التهويدية التي تستهدف المسجد الأقصى، وأهالي البلدة القديمة، مناشدا الفلسطينيين بالرباط والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وجميع الأماكن المقدسة.

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