الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اشتية: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لضم المناطق "ج" وهي جزء لا يتجزأ من أراضي فلسطين

اشتية
اشتية

 

 قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن هناك مُحاولة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية، وسابقاتها لضم المناطق المسماة "ج"، مؤكدا أنها جزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين كاملة.

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وأضاف اشتية، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله، أن حكومته تسعى إلى تعزيز صمود الفلسطينيين في المناطق المسماة (ج)، وتمكين البنية التحتية الفلسطينية في هذه المناطق التي تم إعطاء الأولوية الكبرى لها في مُختلف المجالات، تم إطلاق برامج ذات علاقة بتلك المناطق، وجميع الوزارات الفلسطينية تعمل على إنجاحها كل حسب اختصاصها.

وترحم على الشهداء الذين اغتالهم جيش الاحتلال والمستوطنون، وآخرهم الشهيد محمد جبريل رمانة، من مُخيم الأمعري برام الله قبل يومين. 

وناقش مجلس الوزراء الفلسطيني، سبل توسيع آفاق التجارة مع الأردن عبر معبر الكرامة، والتوصيات ذات العلاقة لمناقشتها لاحقًا مع الجانب الأردني.

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