نقابة صيادلة الشرقية تُكرم المتفوقين علمياً وحفظة القرآن الكريم لعام 2023

شاركت المهندسة لبني عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية، في احتفالية تكريم المتفوقين علمياً وحفظة القرآن الكريم من الصيادلة وأبنائهم لعام 2023م والتي أقامتها نقابة صيادلة الشرقية بنادي أحمد عرابي بمدينة الزقازيق.

بدأت الإحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة لنائبة محافظ الشرقية أعربت فيها عن سعادتها بتواجدها وسط الصيادلة المتميزون وحفظة كتاب الله من الصيادلة وأبنائهم، والذين يمثلون نماذج مشرفة في المجتمع يجمعون بين العلم والقرآن الكريم، ويساهمون في بناء وتقدم المجتمع.

وأرسل الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية، رسالة شكر لمحافظ الشرقية، لدعمه الدائم والمستمر لمنظومة الدواء والصيدلة بالمحافظة، وحرصه الدائم على المشاركة في الفعاليات المتعلقة بقطاع الصيدلة، مشيداً بالجهود المبذولة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

طالب نقيب الصيادلة بضرورة الاخذ بالأساليب العلمية الحديثة ومواكبة تطورات العصر للارتقاء بمهنه الصيدلة، واستمرار تقديم صيادلة على قدر كبير من الوعي والمسؤولية تجاه افراد المجتمع للنهوض بالمنظومة الصحية بوجه عام.

وفي نهاية الإحتفالية تم تكريم حفظة القرآن الكريم من الصيادلة وأبنائهم في المستويات المختلفة، بمنحهم دروعاً تذكارية تقديراً، وتشجيعاً لهم على مواصلة حفظ ومراجعة القرآن الكريم، إلى جانب تفوقهم العلمي، وكذلك تكريم أعضاء اللجنة المشرفة على المسابقة الدينية من رجال الدين الإسلامي والصيدلة بمنحهم هدايا تذكارية تقديراً لدورهم في الإشراف على المسابقة.