ميدان الجلاء بالدقي يتجهز لاحتفالات نصر أكتوبر 2023.. صور

يستعد ميدان الجلاء في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، لاحتفالات 6 أكتوبر وذلك بمناسبة الذكرى الـ 50 على النصر العظيم الذي استرد فيه الجيش المصري أرض سيناء الغالية، وتحريرها من العدو الإسرائيلي.

احتفالات أكتوبر

موعد انتخابات الرئاسة

وشهد ميدان الجلاء استعدادات على أعلى مستوى، إذ تم إقامة منصات وشاشات عرض ومكبرات صوت، بالإضافة لتعليق لافتات على جانبي الطريق لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، التي من المقرر إقامتها أيام 1 و2 و3 ديسمبر للمصريين في الخارج، وأيام 10 و11 و12 في داخل البلاد.

ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات بالعيد الـ50 لنصر أكتوبر المجيد، على مدار الشهر الجاري، بكل الميادين العامة على مستوى محافظات الجمهورية.

احتفالات أكتوبر