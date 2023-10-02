بعد حادث الإسماعيلية.. نصائح مهمة لتجنب الحرائق

حريق الإسماعيلية.. شهدت محافظة الإسماعيلية، فجر اليوم الإثنين، إندلاع حريق هائل بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وتسبب في احتراق المبنى بالكامل، وانهيار واجهات المبنى المكون من 11 طابقًا.

وزارة الصحة تدفع بـ30 سيارة إسعاف:

دفعت وزارة الصحة بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.

وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين في حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

محافظة الإسماعيلية:

كشفت وزارة الصحة أنه تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي في محافظة الإسماعيلية، منهم 24 مصابًا بحالة اختناق، بالإضافة إلى وجود حالتي حروق، وتم خروج 7 مصابين منهم بعد تلقيهم العلاج، وجارٍ المتابعة لباقي المصابين.



وترصد "بوابة الوفد" خلال التقرير التالي نصائح مهمة لتجنب الحرائق:

عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في متناول الأطفال

توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة

استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات

إجراءات الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية

عدم التدخين بالمنزل

يجب عدم تشغيل أكثر من تكييف في آن واحد

يجب صيانة الأسلاك الكهربائية بصورة مستمرة

توفير جهاز إطفاء حريق للسيطرة على أي حريق أثناء إندلاعه

كما يجب عند بداية اشتعال الحريق فصل الكهرباء بصورة تلقائية ثم استخدام طفاية الحريق وتوجيهها إلى النار المشتعلة لحين قدوم قوات الحماية المدنية.