الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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لحظة إجلاء المصابين من مبنى مديرية أمن الإسماعيلية بعد الحريق (فيديو)

حريق الإسماعيلية
حريق الإسماعيلية

عرضت قناة "العربية" لقطات تظهر لحظة إجلاء المصابين من مبنى مديرية أمن الإسماعيلية الذي تعرض إلى حريق ضخم فجر اليوم الإثنين.

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وزير الداخلية يصل إلى موقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية

وصل اليوم الإثنين، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إلى موقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تفقد الموقع ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين اكتمال شفائهم.

استعادة كفاءة مديرية أمن الإسماعيلية في أقرب وقت

ووجه وزير الداخلية بمراجعة السلامة الإنشائية لمبنى مديرية أمن الإسماعيلية لاستعادة كفاءته في أقرب وقت، كما وجه بتقديم أوجه الرعاية كافة للمصابين لحين اكتمال شفائهم.

واشتعل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية بالكامل في نحو الثالثة من فجر اليوم الاثنين ما تسبب في سقوط أجزاء من المبنى وتهالك المبنى بالكامل، وجرى الدفع بعدد من المروحيات التابعة للقوات المسلحة للمساعدة في تبريد آثار الحريق.

سيطر رجال الحماية المدنية، على الحريق الهائل في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وتولى فريق الدفاع المدني مهمة عمليات التبريد.

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