جمعية الصداقة الإيطالية العربية تؤكد تضامنها مع مصر بعد حريق مديرية أمن الإسماعيلية

عبّرت جمعية الصداقة الإيطالية العربية عن تضامنها مع مصر بعد حريق مديرية أمن الإسماعيلية الذي تسبب في إصابة ما لا يقل عن 25 شخصًا.

وأرسل راؤل براديتو رئيس الجمعية ببرقية للسفير المصري لدى روما بسام راضي، أعرب فيها عن "أسفه وحزنه" الشديدين لوقوع الحادث الأليم.

وجاء في نص البرقية الموجهة للسفير المصري: "علمنا ببالغ الأسى والحزن بالحريق الذي شب في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية. نود أن نعبر لكم عن تضامننا الكامل مع الضحايا وجرحى الحريق. ونبدي استعدادنا لتقديم أي دعم مطلوب للوقوف بجانب الشعب المصري الشقيق".