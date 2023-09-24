معاش تكافل وكرامة.. خطوات الاستعلام عن زيادة الدعم

معاش تكافل وكرامة.. يرغب الكثير من المواطنين المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، في معرفة خطوات الاستعلام عن زيادة الدعم، وذلك عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأيام القليلة الماضية، بزيادة الفئات المالية الممنوحة لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بنسبة 15%.

عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، أكثر من 5 ملايين أسرة، بما يشمل 22 مليون مواطن، حي أنه يمكن للمواطنين البدء في صرف زيادات معاش "تكافل وكرامة" من شهر أكتوبر 2023.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

في البداية الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا

الدخول إلى استعلام عن تكافل وكرامة

يجب إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.

الضغط على أيقونة استعلام.

أخيرًا يظهر اسم المستعلم، والمبلغ المستحق.

قيمة الزيادة الجديدة في تكافل وكرامة

وفي سياق آخر كشفت وزارة المالية قيمة الزيادة الجديدة في تكافل وكرامة والتي ستكون بنسبة 15%، وأنه ستتم زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش تكافل وكرامة قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.

أسباب تمنعك من الحصول على معاش تكافل وكرامة

امتلاك المتقدم عقار أو أكثر بخلاف السكن.

عمل المتقدم بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي باشتراك تأميني

امتلاك المتقدم أو اشتراكه في مشروعات خاصة مسجلة أو غير مسجلة

امتلاك معدات ثقيلة مثل لودر ماكينة طحين خلاط بناء.

تلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.

امتلاك المتقدم سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

دفع المتقدم إيجار أرض زراعية فدان فأكثر.

أن يكون المتقدم يمتلك محلًا تجاريًا أو أكثر

امتلاك المتقدم رؤوس مواشي ثلاثة أو أكثر

حصول المتقدم على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر

سفر المتقدم خارج البلاد بغرض العمل قبل أو بعد القبول ببرنامج تكافل وكرامة.

دفع المستقدم مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويًا.

أن يكون المتقدم لديه ملكية أرض زراعية نصف فدان فأكثر.