ضبط شخصين في أسيوط بتهمة إنهاء حياة عامل خلال مشاجرة

نجحت مديرية أمن أسيوط في القبض على شخصين في أسيوط بسبب إطلاقهما النار على عامل خلال مشاجرة، مما أدى إلى وفاته.

وعلى الفور تم إبلاغ ضباط المباحث الجنائية للتحري عن المتهمين في القضية. وبعد التحريات المكثفة وجمع الأدلة تمكن رجال الأمن من التوصل إلى هوية الجناة والقبض عليهما بعد إخفائهما في أحد المنازل بمنطقة القوصية، وتم تحويلهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود ضباط المباحث الجنائية في مديرية أمن أسيوط لكشف تفاصيل الحادث حيث تعود الوقائع الي تلقي مركز شرطة القوصية في مديرية أمن أسيوط تقريرًا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول جثة عامل مقيم في المنطقة بعد تعرضه لإصابة بطلق ناري في جسمه. وبعد التحقيق والتحقيق مع والده، اتهم "شخصين مقيمين في مركز القوصية" بالاعتداء على ابنه بسبب خلافات جيرة تطورت إلى مشاجرة، حيث قام أحدهما بإطلاق النار من بندقية آلية كانت بحوزته، مما أدى إلى إصابته ووفاته. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم القبض على المتهمين وضبط السلاح المستخدم، واعترفا بارتكابهما الجريمة لنفس السبب.