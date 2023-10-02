انتظام الدراسة بمدارس الغردقة فى ثانى أيام العام الدراسى الجديد

لليوم الثاني على التوالي اطمأن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر على إنتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

حيث إنتظمت الدراسة بكامل طاقتها في مدارس المحافظة فى مختلف مراحل التعليم على مستوى الإدارات التعليمية بمدن المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد سير الدراسة بمدرسة الغردقة الثانوية للبنات بإدارة الغردقة التعليمية.

يرافقه مصطفى عبده وكيل المديرية و محمد مسلم مدير عام الخدمات التربوية

و مصطفى نصر مدير إدارة التعليم الثانوي

و أشرف فرج الله مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء.

وشهد وكيل الوزارة والحضور طابور الصباح والنشيد الوطني ومراسم تحية العلم

مستمعين للإذاعة المدرسية والتي إتسمت بإختيار البرامج التي تعمل على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والإنتماء للوطن

وقد نقل وكيل الوزارة للطالبات وجميع العاملين بالمدرسة تهنئة الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

و أشار وكيل الوزارة إلى إستمرار المتابعات الميدانية للقيادات والموجهين بالإدارات وتكثيف الزيارات للمدارس.

للتأكد من إنضباط العملية التعليمية وتجهيز القاعات الدراسية مع تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية.

لإثراء العملية التعليمية والإلتزام بتخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية

لعرض المادة التعليمية وإتاحة المادة العلمية وجداول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات.

بالإضافة إلى التأكيد على حضور مدير المدرسة قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور

وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج الطالبات والعاملين وتنظيم عملية دخول وخروج الطالبات وأثناء تواجدهن في فناء المدرسة خلال الفسحة حفاظاً على سلامتهن

بالإضافة إلي تفعيل الإجراءات الوقائية وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية

والشروط الصحية الواجب توافرها والإلتزام بما جاء في الكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية وتطبيق لائحة الإنضباط المدرسي