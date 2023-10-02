بعد احتلاله التريند.. أسرار عن الفنان أحمد العونان

وسط فرحة عارمة احتل اسم الفنان الكوميديان أحمد العونان، صفحات التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" وذلك بعدما منحته الحكومة الإماراتية الجنسية الإماراتية، وتهافتت عليه التهاني من الجمهور ونجوم ومشاهير الوطن العربي، وعلى هذا الضوء تستعرض بوابة الوفد أبرز الأسرار عن الفنان الكويتي أحمد العونان.

حقق الفنان الكويتي أحمد العونان شهرة عارمة من خلال أدواره الكوميدية ليس في الكويت فقط بل في منطقة الخليج العربي بأكمله، منذ سنوات.

ولد أحمد العونان من مواليد تاريخ الـ 29 من شهر يناير من العام 1970 ميلادي، يبلغ من العمر في الوقت الحالي ما يقارب من الـ 52 عامًا، وهو من فئة الأشخاص المعروفين بـ “البدون” وهو اسم يُعرف به الأشخاص الذين يتواجدون في الكويت ولكن لا يحملون الجنسية الكويتية.

اسمه بالكامل أحمد صالح العونان، يبلغ طوله ما يقارب من الـ 174 سم، مسلم ومتزوج ولديه خمس أولاد وهم فارس، فواز، فيصل، محمد، سارة.

شارك العونان في العديد من المسرحيات مثل “ليلة زفت” و”الحكم لكم” و”المرقاب وصل” و”الياخوم طرازان” و”مر يا حلو” وغيرها.

كما شارك في عدة أفلام مثل “إليسا خطفها جميل” و”بوقة فقارة” و”اطلع من مزاجي” و”الكيلو 300″ وغيرها.

الفنان أحمد العونان

وقد قام بتقديم العديد من المسلسلات مثل “دندرمة العب غيرها” و”صعب المنال” و”الرهينة” و”من ملفات المحاكم” و”العقيد شمة” و”وعد لزام” و”بقايا الأمس” و”البلشت” و”حيتان” و”ذئاب طربان”.

وتعتبر مسرحية “قابل للنشر” آخر أعمال أحمد العونان الفنية التي تم عرضها في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات “جولة المملكة 2023”.

حصل على جائزة أفضل ممثل كوميدي في مهرجان “المميزون في رمضان” لعام 2012.