محافظ الوادي الجديد .. الحضور بالزي الرسمي وأخذ البصمات 3 مرات للمعلمين

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اجتماعًا مع رؤساء المراكز وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة، لتنظيم ومتابعة العملية التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد وحضر الاجتماع سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتعليم في المحافظة ووضع استراتيجية شاملة لتحسين جودة التعليم وتطويره. وأكد اللواء الزملوط على أهمية دور التربية والتعليم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للشباب وتم اتخاذ عدة قرارات مهمة في الاجتماع، بمنع حضور المعلمين بدون الالتزام بالزي الموحد، وتكليف رؤساء المراكز والقرى بمتابعة هذا الأمر بشكل دوري. تم تكليف المدرسين بالعمل من الداخلة إلى الفرافرة اعتبارًا من يوم الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣، وإلا سيعتبرون غائبين عن العمل، وسيتم إثبات حضور المعلمين في المدارس الثانوية من خلال جهاز البصمة ثلاث مرات يوميًا. تم منع الموافقة على منح أجازة مرضية لأي معلم إلا بتقرير من القومسيون الطبي وتحديد الحالات الأولى التي تحتاج للرعاية في المدارس. ستتكفل المحافظة بسداد المصروفات الدراسية، ومنع الطلاب من عدم الحضور أو استلام الكتب الدراسية إذا لم يتم سداد المصروفات. سيتم تحديد خطوط سير للميكروباصات إلى المدارس البعيدة ذهابًا وإيابًا بالسعر المحدد دون زيادة، لتسهيل وصول الطلاب. سيتم تنفيذ مبادرة لفتح فصول تقوية بالمدارس بواسطة مجموعة من المعلمين المتميزين، وتنفيذ قوافل تعليمية لمركزي الفرافرة وباريس لخدمة الطلاب في المناطق النائية. سيتم تنظيم مسابقات لأوائل الطلاب على مستوى المراكز واختيار أفضل مدرسة على مستوى المحافظة

تم تسليط الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية للمدارس وتوفير المستلزمات اللازمة للعملية التعليمية، بما في ذلك التجهيزات والمختبرات والمكتبات. كما تم التأكيد على ضرورة توفير وسائل النقل الآمنة والكافية للطلاب، خاصة في المناطق النائية والمناطق الريفية.

تم التشديد على أهمية تحسين كفاءة وتدريب المعلمين وتوفير الدعم والموارد اللازمة لهم، وذلك من خلال ورش عمل ودورات تدريبية مستمرة. كما تم التطرق إلى ضرورة تشجيع وتحفيز الطلاب على الابتكار والتفكير النقدي، من خلال تنظيم مسابقات وأنشطة تعليمية متنوعة.

تم أيضًا التطرق إلى أهمية التعاون المجتمعي في تعزيز التعليم، من خلال تعزيز الشراكات بين المدارس والجمعيات المحلية والأهلية والشركات. وتم التأكيد على أهمية الدور الاجتماعي للمدارس في تنمية المجتمع وتعزيز القيم والأخلاق لدى الطلاب.

وفي نهاية الاجتماع، أشاد اللواء الزملوط بجهود جميع القائمين على العملية التعليمية في المحافظة وشكرهم على ما يبذلونه من جهود لتحقيق تطور وتقدم في مجال التعليم. وأكد على ضرورة العمل المشترك والتعاون لتحقيق رؤية تعليمية مستدامة وتحقيق الأهداف المنشودة. ووعد بتوفير كافة الدعم والموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.