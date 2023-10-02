اليوم .. استقرار أسعار اللحوم في أسواق محافظة أسيوط
رصدت "الوفد" استقرار في أسعار اللحوم في أسواق محافظة أسيوط اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023. يعتبر هذا الاستقرار تطورًا إيجابيًا بالنسبة للمستهلكين الذين يشترون اللحوم للاستهلاك اليومي.
يتراوح سعر لحم الكندوز بين 300 إلى 330 جنيها للكيلو
سجل سعر الكندوز الكبير بين 220 إلى 300 جنيه للكيلو
تراوح سعر كيلو الكندوز الصغير بين 220 إلى 350 جنيها
تتراوح أسعار كيلو اللحم المفروم العادي من 300 إلى 330 جنيهًا
سجلت أسعار اللحوم البلدية الطازجة حوالي 280 جنيها
تتراوح أسعار اللحوم الكندوز ما بين 280 و345 جنيهًا
تتراوح أسعار كيلو اللحوم الجاموسي ما بين 280 و340 جنيه
تتراوح أسعار كيلو اللحوم الضأن ما بين 310 و380 جنيه
تتراوح أسعار كيلو اللحوم الجملي ما بين 215 و220 جنيه
تتراوح أسعار كيلو اللحم المفروم ما بين 280 و290 جنيه
تتراوح أسعار كيلو القائم من العجول المستوردة ما بين 150 إلى 180 جنيه
تتراوح أسعار كيلو البقري الكندوز ما بين 320 و400 جنيه
سعر كيلو الجاموس القائم الأنثى حوالي 320 جنيه
سعر الجاموس القائم الذكر حوالي 350 جنيه
سعر كيلو البقر القائم من الذكور حوالي 330 جنيه
سعر كيلو البقر الأنثى حوالي 350 جنيه
تتراوح أسعار الكبدة البلدية ما بين 270 و280 جنيهًا
تتراوح أسعار الكبدة الضأن ما بين 250 و280 جنيهًا
تتراوح أسعار الكلاوي والقلب حوالي 200 جنيه للكيلو
وسعر السجق البلدي حوالي 220 جنيه
سجل سعر كيلو الكبدة ما بين 300 إلى 330 جنيهًا للكيلو
وصل سعر كيلو الكبدة الجملي إلى 340 جنيها
يتراوح سعر اللحوم بين 200 و250 جنيهًا
سعر كيلو اللحوم المجمدة البرازيلية يتراوح بين 90 و100 جنيه
سعر اللحوم البلدية الكندوز يتراوح بين 200 و270 جنيهًا
سعر اللحم الضأن يتراوح بين 240 و280 جنيهًا
سعر اللحم المفروم يتراوح بين 150 و170 جنيهًا
سعر كيلو الكبدة المجمدة المستوردة هو 140 جنيهًا
سعر كيلو اللحم الجملي هو 180 جنيهًا
تتراوح أسعار اللحوم البرازيلية في منافذ الجيش حوالي 180 جنيها
تتراوح أسعار اللحوم الهندية في المحلات حوالي 210 جنيها
تتراوح أسعار البتلو البلدي ما بين 380 إلى 450 جنيها للكيلو
تتراوح أسعار الريش الضاني ما بين 380 و420 جنيها
تتراوح أسعار اللحم المفروم البلدي ما بين 240 جنيها إلى 300 جنيه للكيلو
سعر السجق البلدي حوالي 300 جنيه
سعر السجق المستورد حوالي 110 جنيه للكيلو
وتعود هذه الاستقرارات إلى العوامل المحلية والعالمية المتعلقة بانتاج وتوزيع اللحوم. قد يكون للسعر المستقر في أسواق البقر تأثيرًا كبيرًا، حيث لاحظنا استقرارًا في أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاج الزراعي. كذلك، قد يكون للتزامن مع استقرار أسعار القمح والذرة والبقوليات تأثير على أسعار الدواجن.
من الجدير بالذكر أن الاستقرار في أسعار اللحوم يخدم التوازن الاقتصادي والاجتماعي بالمحافظة. حيث يمكن لهذا الاستقرار أن يؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للمستهلكين وتوفير ميزانية أفضل لهم. كما يتيح للشركات وأصحاب الأعمال الفرصة للتخطيط وتنمية أعمالهم في قطاع اللحوم بشكل مستدام.
ومع ذلك، يجب أن نلاحظ الاعتبارات الصحية والحفاظ على جودة اللحوم التي نستهلكها. ينبغي على المستهلكين التأكد من شراء اللحوم من موردين موثوقين ومراعاة الشروط الصحية اللازمة في التخزين والطهي. وعليه، فإن استقرار أسعار اللحوم لا يعني تقليل الاهتمام بجودتها.
مع مراقبة استمرارية هذا الاستقرار في الأيام القادمة، يمكن للمستهلكين أن يتوقعوا استمرار الأسعار بمستوى مقبول لفترة من الوقت. وبذلك سيتمكنون من تخطيط ميزانيتهم وضمان توفر اللحوم اللازمة للاستهلاك اليومي.
إن استمرارية استقرار الأسعار في أسواق محافظة أسيوط هو خبر إيجابي للمستهلكين، ويعزز الثقة في استقرار القطاع الغذائي في المدينة. ومع الالتزام بالجودة والشروط الصحية اللازمة، يمكن أن يحقق القطاع المستدامة والنمو الاقتصادي الذي يستفيد منه الجميع.
وعلى صعيد آخر، تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين تعمل بشكل مستمر على زيادة الإنتاج المحلي للحوم، وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير بحيث يتم تحقيق التوازن في السوق، كما تعمل على التعاون مع المحافظات لتوفير اللحوم بالجودة المطلوبة والأسعار المعقولة.
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