اليوم .. استقرار أسعار اللحوم في أسواق محافظة أسيوط

رصدت "الوفد" استقرار في أسعار اللحوم في أسواق محافظة أسيوط اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023. يعتبر هذا الاستقرار تطورًا إيجابيًا بالنسبة للمستهلكين الذين يشترون اللحوم للاستهلاك اليومي.

يتراوح سعر لحم الكندوز بين 300 إلى 330 جنيها للكيلو

سجل سعر الكندوز الكبير بين 220 إلى 300 جنيه للكيلو

تراوح سعر كيلو الكندوز الصغير بين 220 إلى 350 جنيها

تتراوح أسعار كيلو اللحم المفروم العادي من 300 إلى 330 جنيهًا

سجلت أسعار اللحوم البلدية الطازجة حوالي 280 جنيها

تتراوح أسعار اللحوم الكندوز ما بين 280 و345 جنيهًا

تتراوح أسعار كيلو اللحوم الجاموسي ما بين 280 و340 جنيه

تتراوح أسعار كيلو اللحوم الضأن ما بين 310 و380 جنيه

تتراوح أسعار كيلو اللحوم الجملي ما بين 215 و220 جنيه

تتراوح أسعار كيلو اللحم المفروم ما بين 280 و290 جنيه

تتراوح أسعار كيلو القائم من العجول المستوردة ما بين 150 إلى 180 جنيه

تتراوح أسعار كيلو البقري الكندوز ما بين 320 و400 جنيه

سعر كيلو الجاموس القائم الأنثى حوالي 320 جنيه

سعر الجاموس القائم الذكر حوالي 350 جنيه

سعر كيلو البقر القائم من الذكور حوالي 330 جنيه

سعر كيلو البقر الأنثى حوالي 350 جنيه

تتراوح أسعار الكبدة البلدية ما بين 270 و280 جنيهًا

تتراوح أسعار الكبدة الضأن ما بين 250 و280 جنيهًا

تتراوح أسعار الكلاوي والقلب حوالي 200 جنيه للكيلو

وسعر السجق البلدي حوالي 220 جنيه

سجل سعر كيلو الكبدة ما بين 300 إلى 330 جنيهًا للكيلو

وصل سعر كيلو الكبدة الجملي إلى 340 جنيها

يتراوح سعر اللحوم بين 200 و250 جنيهًا

سعر كيلو اللحوم المجمدة البرازيلية يتراوح بين 90 و100 جنيه

سعر اللحوم البلدية الكندوز يتراوح بين 200 و270 جنيهًا

سعر اللحم الضأن يتراوح بين 240 و280 جنيهًا

سعر اللحم المفروم يتراوح بين 150 و170 جنيهًا

سعر كيلو الكبدة المجمدة المستوردة هو 140 جنيهًا

سعر كيلو اللحم الجملي هو 180 جنيهًا

تتراوح أسعار اللحوم البرازيلية في منافذ الجيش حوالي 180 جنيها

تتراوح أسعار اللحوم الهندية في المحلات حوالي 210 جنيها

تتراوح أسعار البتلو البلدي ما بين 380 إلى 450 جنيها للكيلو

تتراوح أسعار الريش الضاني ما بين 380 و420 جنيها

تتراوح أسعار اللحم المفروم البلدي ما بين 240 جنيها إلى 300 جنيه للكيلو

سعر السجق البلدي حوالي 300 جنيه

سعر السجق المستورد حوالي 110 جنيه للكيلو

وتعود هذه الاستقرارات إلى العوامل المحلية والعالمية المتعلقة بانتاج وتوزيع اللحوم. قد يكون للسعر المستقر في أسواق البقر تأثيرًا كبيرًا، حيث لاحظنا استقرارًا في أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاج الزراعي. كذلك، قد يكون للتزامن مع استقرار أسعار القمح والذرة والبقوليات تأثير على أسعار الدواجن.

من الجدير بالذكر أن الاستقرار في أسعار اللحوم يخدم التوازن الاقتصادي والاجتماعي بالمحافظة. حيث يمكن لهذا الاستقرار أن يؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للمستهلكين وتوفير ميزانية أفضل لهم. كما يتيح للشركات وأصحاب الأعمال الفرصة للتخطيط وتنمية أعمالهم في قطاع اللحوم بشكل مستدام.

ومع ذلك، يجب أن نلاحظ الاعتبارات الصحية والحفاظ على جودة اللحوم التي نستهلكها. ينبغي على المستهلكين التأكد من شراء اللحوم من موردين موثوقين ومراعاة الشروط الصحية اللازمة في التخزين والطهي. وعليه، فإن استقرار أسعار اللحوم لا يعني تقليل الاهتمام بجودتها.

مع مراقبة استمرارية هذا الاستقرار في الأيام القادمة، يمكن للمستهلكين أن يتوقعوا استمرار الأسعار بمستوى مقبول لفترة من الوقت. وبذلك سيتمكنون من تخطيط ميزانيتهم وضمان توفر اللحوم اللازمة للاستهلاك اليومي.

إن استمرارية استقرار الأسعار في أسواق محافظة أسيوط هو خبر إيجابي للمستهلكين، ويعزز الثقة في استقرار القطاع الغذائي في المدينة. ومع الالتزام بالجودة والشروط الصحية اللازمة، يمكن أن يحقق القطاع المستدامة والنمو الاقتصادي الذي يستفيد منه الجميع.

وعلى صعيد آخر، تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين تعمل بشكل مستمر على زيادة الإنتاج المحلي للحوم، وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير بحيث يتم تحقيق التوازن في السوق، كما تعمل على التعاون مع المحافظات لتوفير اللحوم بالجودة المطلوبة والأسعار المعقولة.