رصدت “الوفد” استقرار في أسعار الخضار في أسواق محافظة أسيوط اليوم، الاثنين 2 أكتوبر 2023. تعتبر محافظة أسيوط إحدى المحافظات الزراعية الهامة في مصر، حيث تتميز بإنتاج الكثير من المزروعات المتنوعة وفيما يلي نظرة عامة على بعض الخضروات المتوفرة في الأسواق:

أسعار الطماطم سجلت 18 جنيهًا للكيلو

أسعار الطماطم سجلت 18 جنيهًا للكيلو

أسعار البطاطس سجلت 15 جنيهًا للكيلو

سعر البصل 28 جنيهًا للكيلو

سعر الكوسة 16 جنيهًا للكيلو

ووصل سعر الجزر 18 جنيهًا للكيلو

ووصل سعر الفاصوليا 30 جنيهًا للكيلو

ووصل سعر الفاصوليا البيضاء 48 جنيهًا للكيلو

أسعار الباذنجان الأسود نحو 15 جنيهًا للكيلو

أسعار الباذنجان الرومي 10 جنيهات للكيلو

أسعار الباذنجان الأبيض 15 جنيهًا للكيلو

سعر الفلفل الرومي 16 جنيهًا للكيلو

سعر الفلفل الألوان 30 جنيهًا للكيلو

بالنسبة للفلفل الحار وصل سعرها اليوم 17 جنيهًا للكيلو

بالنسبة للخيار وصل سعره اليوم 14 جنيهًا للكيلو

أسعار البسلة نحو 30 جنيهًا للكيلو

أسعار البامية اليوم 35 جنيهًا للكيلو

سعر الملوخية نحو 20 جنيهًا للكيلو

سعر كرنب بالقطعة نحو 25 جنيهًا

سعر الثوم نحو 35 جنيهًا للكيلو

سعر البطاطا نحو 10 جنيهات للكيلو

يجدر بالذكر أن هذه المعلومات تعتمد على متوسط الأسعار المرصودة في الأسواق اليوم وقد تختلف قليلًا من محل لآخر. ونود التأكيد أن الاستقرار في أسعار الخضار والفاكهة يعد خبرًا جيدًا للمستهلكين، حيث تساعدهم على تلبية احتياجاتهم الغذائية بأسعار معقولة. نأمل أن يستمر هذا الاستقرار في الأيام القادمة، وأن يكون للمزارعين وأصحاب الأعمال الزراعية نصيبًا جيدًا أيضًا.