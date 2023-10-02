جدول مباريات اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين الموافق 1 أكتوبر 2023، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث تقام مواجهات ساخنة في دوري أبطال آسيا، بجانب لقاء في الدوري الإنجليزي وأخر في في الدوري الإسباني والإيطالي.

ويأتي علي رأس أبرز مواجهات اليوم المنتظرة، لقائي النصر السعودي مع استقلال دوشنبه، و الاتحاد السعودي أمام سباهان أصفهان بدوري آبطال آسيا، بجانب لقاء تشيلسي أمام فولهام بالدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

أولماليك أمام القوة الجوية، وتنطلق الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC extra1.

الفيصلي أمام الشارقة، وتنطلق الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports AFC2 HD.

الاتحاد أمام سباهان أصفهان، وتنطلق الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports AFC2 HD.

السد القطري أمام ناسف كارشي، وتنطلق الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports AFC2 HD.

الدحيل أمام برسيبوليس، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports AFC HD.

النصر أمام استقلال دوشنبه، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports AFC3 HD.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تشيلسي أمام فولهام، وتنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

سيلتا فيجو أمام لاس بالماس، وتنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تورينو ضد هيلاس فيرونا، وتنطلق الساعة 07:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

مونزا ضد ساسولو، وتنطلق الساعة 07:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة AD SPORTS Premium 2.

فيورنتينا × كالياري، وتنطلق الساعة 09:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة AD SPORTS Premium 1.