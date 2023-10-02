طريقة الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023.. يرغب الملايين من أصحاب المعاشات في معرفة الاستعلام عن زيادة المعاشات، يأتي ذلك عقب صرف معاش شهر أكتوبر، والذي يستمر حتى يوم 6 أكتوبر 2023 المقبل.

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

ويتم صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، من ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بالبريد والبنوك، وفروع بنك ناصر الاجتماعي الموزعة على أنحاء الجمهورية، ومنافذ شركة فوري، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

ويتم صرف المعاشات بالزيادة الجديدة 2023 للمواطنين، الذي تقدر بقيمة 600 جنيه بداية من شهر نوفمبر 2023، على أن يكون الحد الأدنى للمعاشات لـ أكثر من 11 مليون مواطن، بعد الزيادة الجديدة 1300 جنيه.

طريقة الاستعلام عن زيادة المعاشات

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023، من خلال الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وتسجيل الرقم القومي وكلمة السر، واختيار خدمة استعراض تطور زيادة المعاشات

جدول صرف معاشات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة

الفئة الأولى تصرف المعاش يومي 1-2 أكتوبر بداية من 1000 جنيه

الفئة الثانية تصرف المعاش يومي 3-4 أكتوبر بداية من 2000 جنيه

الفئة الثالثة تصرف المعاش يومي 5-6 أكتوبر بداية من 3000 جنيه