تكرم الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج لبلوغه سن المعاش

كرم اليوم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج- ضمن ستة رؤساء جامعات-، وذلك لانتهاء فترة رئاستهم لجامعاتهم نظرا لبلوغهم سن التفرغ وتقديراً لجهودهم خلال تلك الفترة، جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية للمجلس الأعلى للجامعات المصرية والذي عقدت بمقر جامعة مطروح، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس ورؤساء الجامعات.

وقدم وزير التعليم العالي، خالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفي عبد الخالق على كل ماحققه من إنجازات ونجاحات متتالية في شتى القطاعات، وما شهدته جامعة سوهاج خلال فترة رئاسته من قفزات وتصنيفات دولية وعالمية، وضعت اسم الجامعة فى مصاف الجامعات الرائدة، وسلم وزير التعليم العالي درع التكريم للدكتور مصطفي عبد الخالق.

وقدم الدكتور مصطفي عبد الخالق خالص الشكر والتقدير للدكتور ايمن عاشور على هذا التكريم، مثمناً ماتشهده الوزارة من طفرة كبيرة على المستوى التعليمي والبحثي والخدمي، متمنياً له مزيداً من التوفيق لاستكمال مسيرة التنمية للجامعات المصرية.

كما ثمن أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية من خلال رؤساء الجامعات التعاون البناء الذي قام به الدكتور مصطفي عبد الخالق طيلة فترة رئاسته لجامعة سوهاج من خلال التعاون المثمر والبناء بين الجامعة وجميع زملائه من رؤساء الجامعات المصرية الحكومية.

وجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد اختارت رئيس جامعة سوهاج ضمن وفد مكون من سبع رؤساء جامعات برئاسة ورعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي لزيارة المملكة المتحدة خلال الفترة من ١٧- ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ لتمثيل الوزارة فى ملتقى التطوير المهنى للتعرف على الإطار المطبق فى الجامعات البريطانية فى هذا الصدد، والذي كان بمثابة تكريماً من وزير التعليم العالي والبحث العلمي لرئيس جامعة سوهاج.