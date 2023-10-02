الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

 مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الشتوي

غلق المحال
غلق المحال

مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الشتوي.. يرغب الكثير من المواطنين أصحاب المحال التجارية، وغيرها من الأنشطة المختلفة في معرفة العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي، حيث يبدأ التوقيت الشتوي في مصر منتصف ليل يوم 27 من أكتوبر 2023 بتأخير الساعة 60 دقيقة.

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 مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الشتوي

أولا: يتم فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا - 10 مساءً.

ثانيًا: يتم زيادة ساعات العمل يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، حيث يتم إغلاقها الساعة الحادية عشرة مساءً.

ثالثًا: فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك تلك الموجودة في المولات التجارية في مواعيدها يوميًا في الشتاء من الساعة 5 صباحًا ويتم غلقها 12 ليلًا.

رابعًا: خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل  تظل متاحة على مدار 24 ساعة. 

خامسًا: يتم فتح الورش والأعمال الحرفية التي تقع داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 6 مساء.

سادسًا: يتم استثناء الورش التي تقع على الطرق العامة ومحطات الوقود، بالإضافة إلى الورش المتعلقة بالخدمات العاجلة للمواطنين.

سابعًا: استثناء محلات الفواكه والخضروات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات والبقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

ثامنًا: استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

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