غلق وتشميع الوحدات المخالفة وإزالة الإشغالات والتعديات بالعاشر من رمضان

وجه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استمرار فعاليات الحملات اليومية للتصدى لأى مخالفة أو تعدي.

أشار رئيس جهاز العاشر إلى أن إدارة الاشغالات والتعديات وإدارة الأمن وشرطة المرافق وشرطة التعمير وإدارة الحركة والمعدات، نفذوا عدد ٢٨ قرار غلق وتشميع بالحى الثامن والعشرين بالاحياء الجديدة، وتم رفع الاشغالات الموجودة أمام القطع السكنية بالحي، كما تم رفع جميع الإشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الادرنية، وبالطرق الرئيسية بالمدينة.





ولفت رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتى فى إطار المتابعة المستمرة التى تتم بأحياء المدينة، لرصد المخالفات والتجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكافة أشكال الخروج عن القانون.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة في الأرصفة والطرق العامة.