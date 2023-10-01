الطقس اليوم في أسيوط صافي ودرجة الحرارة العظمى 36

رصدت “الوفد” حالة الأحوال الجوية في محافظة اسيوط ليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 تشير إلى أن الجو سيكون صافٍ غالبًا في معظم المناطق. وستسجل درجة الحرارة العظمى في هذا اليوم حوالي 36 درجة مئوية، في حين ستنخفض درجة الحرارة الصغرى إلى حوالي 24 درجة مئوية.

ستكون الرياح شمالية شمالية غربية وتتراوح سرعتها بين 15 و30 كم في الساعة. ومن المهم الإشارة إلى أن جودة الهواء في هذا اليوم ستكون غير صحية. كما ستكون مؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى بمستوى معتدل يبلغ 3.

الهبّات القوية قد تصل إلى 44 كم في الساعة، وسوف يتراوح معدل الرطوبة بين 29% و44%. وستكون درجة التكثف حوالي 15 درجة مئوية. وعلاوة على ذلك، سيرافق الطقس غطاء سحابي يغطي حوالي 22% من السماء.

تبلغ الرؤية في هذا اليوم حوالي 15 كم، وأما أقصى ارتفاع للسحاب فسيكون حوالي 9100 متر. هذه هي توقعات حالة الطقس ليوم الاحد 1 اكتوبر 2023، وننصح بأن تتخذ الاحتياطات اللازمة وتتبع التوصيات الصادرة عن الجهات المختصة خلال تلك الأحوال الجوية.