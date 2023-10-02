حريق مديرية أمن الإسماعيلية... 26 مصابًا حتى الآن

حريق مديرية أمن الإسماعيلية... حالة من الذعر والصدمة عاشها المصريين خاصة بمحافظة الإسماعيلية فجر اليوم الإثنين الموافق 2 أكتوبر 2023، بعد التهام النيران لمبنى مديرية الأمن هناك وتحوله لقطعة متفحمة.

وزادت معدلات البحث على مديرية أمن الإسماعيلية منذ الصباح لمتابعة أخبار الحادث الأليم الذي أسفر عن نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، وخروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يذكر أن مديرية أمن الإسماعيلية تعرضت لحريق هائل التهمها بالكامل، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم التعامل مع الحريق وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة عليه وإطفاء النار التي حولت المبنى بكل محتوياته إلى قطعة متفحمة، ولم يتم التعرف على سبب الحريق حتى الآن.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب فجر اليوم، في مديرية أمن الإسماعيلية، أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وتداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من فيديوهات حريق مديرية أمن الإسماعيلية، داعين الله عز وجل أن يهونها ويسلم مصر وأهلها.