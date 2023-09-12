هشام نصر: موقف أحمد سليمان عظيم وهذا موعد الإعلان عن برنامجنا

أكد هشام نصر المرشح على منصب نائب رئيس نادي الزمالك، أن انتخابات النادي تسير بصورة لم تحدث منذ سنوات طويلة ووجود حالة من التوحد بين المرشحين والمنافسين.

وتابع نصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لم أرى انتخابات مثل هذه منذ سنوات طويلة، والجميع هدفه هو مصلحة النادي".

وأضاف هشام نصر: "أتواجد في قائمة حسين لبيب وسنطرح برنامج انتخابي خلال أيام قليلة، ووضعنا البرنامج منذ عدة شهور ونتابع المشاكل تحسبًا لدخول الانتخابات ونحاول تقديم الحلول".

واستطرد: "موقف أحمد سليمان وتواجده في منصب العضو ضمن القائمة، هو موقف عظيم منه، حيث يوجد حالة من إنكار الذات، وحال عدم نجاحي دوري سوف يكون مستمر وسأخدم النادي سواء من الخارج أو الداخل ونعمل لمصلحة النادي فقط".

واختتم: "رسالتي إلى الجمعية العمومية، أن تكون مساندة للمجلس المقبل وأن يكون هناك ثقة في المجلس وأبناء الزمالك، في العبور بأزماته".