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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق: كولر أخطأ لعدم مشاركة مصطفي شوبير أمام سان جورج

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أكد معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، أخطأ بسبب عدم مشاركة مصطفي شوبير، حارس مرمى الفريق أمام سان جورج الأثيوبي.

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وقال إينو فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" مع الإعلامي أحمد جمال: "هناك مكاسب عديدة من مباراة سان جورج الأثيوبي وأبرزها تألق كهربا وكريم الدبيس وكريم فؤاد ولكن كان يجب منح مصطفي شوبير الفرصة للمشاركة بسبب النتيجة الكبيرة فى مباراة الذهاب وسهولة لقاء العودة".

وأضاف: "كولر كلمة السر فى تطور مستوى العديد من نجوم النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة".

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