عاجل
فيضانات قوية تُغرق نيويورك الأمريكية وتُربك الرحلات الجوية (شاهد)
الجمعة 29 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كولر يعلق على فوز الأهلي على سانت جورج

كولر
كولر

تحدث مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن إن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا على حساب سانت جورج الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن الفوز بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب، كان من الممكن أن يتسبب في التأثير على تركيز اللاعبين والتعامل مع مباراة العودة بشكل مختلف.

txt

الهلال والشباب.. نيمار يهدر ركلة جزاء في شوط أول سلبي

وأشار: “على مدار الأيام الماضية طلبت من اللاعبين التركيز والجدية وعدم التهاون، وهو ما نفذه الفريق بشكل كبير، خاصة أن كل اللاعبين أساسيون وقادرون على اللعب في أي وقت”.

وأضاف: “كريم الدبيس قدم مباراة كبيرة، كما أن علي معلول يملك خبرات كبيرة، لكن الدبيس كان بحاجة للمشاركة لأنه لاعب مميز ويتطور بشكل سريع”.

وأكد كولر أن المواجهات الإقصائية صعبة، وبالتالي لا بد من التركيز واستغلال كل الفرص، ولهذا سعينا بكل قوة وتركيز حتى يحسم الأهلي التأهل إلى دور المجموعات.

وعبر المدير الفني عن سعادته بتواجد الجماهير في المدرجات، مؤكدًا أنهم يمثلون دعمًا كبيرًا للفريق أمام المنافسين ويخلقون دوافع وحوافز كبيرة للاعبين.

مواد متعلقة

مصر تواجه قطر والكويت ضد الإمارات بنصف نهائي البطولة العربية للبادل

مصطفى فتحي أول مصري يسجل سوبر هاتريك في البطولات الإفريقية

الجريدة الورقية