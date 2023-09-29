محمد شريف: تمنيت الإستمرار في الأهلي وهذه حقيقة خلافي مع كولر

كشف محمد شريف مهاجم فريق الخليج السعودي كواليس رحيله عن النادي الأهلي وحقيقة خلافاته مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وقال محمد شريف في تصريحات عبر فضائية “ إم بي سي مصر ”: “ أفتقد التواجد مع الأهلي لكنني شعرت أنه لن يكون لي أي دور مع الفريق في الفترة المقبلة ”.

وتابع: “ كان علي اتخاذ قرار بالرحيل عن الفريق وشعرت أن الأمر سيكون صعباً بالنسبة لي حال استمراري في الموسم الحالي، ورأيت أن هذا القرار هو الأفضل لي وللنادي أيضاً ”.

وأضاف شريف: “ فضلت الرحيل وأنا في أفضل مستوى لي، خلال تواجدي مع الفريق سجلت في أقل مواسمي 14 هدفاً وفي الموسم الماضي سجلت 16 هدفاً رغم أنني لم اشارك بصفة مستمرة كأساسي في المباريات ”.

وأكمل: “ بالطبع تأثرت بعد الرحيل للدوري السعودي، لكن بمرور الوقت وبمزيد من التأقلم مع الأجواء ستتحسن الأمور ”.

وعن حقيقة خلافاته مع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قال محمد شريف: “ لا توجد مشكلة بيني وبين كولر كل ما في الأمر أنني أردت الرحيل وانا أقدم مستوى جيد ”.

وعلق شريف على إمكانية إنضمامه للزمالك بعد رحيله عن الخليج السعودي قائلاً: “ اذا قررت العودة للدوري المصري ساتواصل أولاً مع مسؤولي الأهلي واعطيت كلمتي لأمير توفيق مدير التعاقدات لكني غير متأكد من وجود بند في عقدي يسمح للأهلي بإعادتي ”.