عودة هواوي بشريحة سرية تطلق العنان للعقوبات الأمريكية على التكنولوجيا الصينية

أصبحت هواتف 5G الذكية الجديدة من هواوي والرقاقة المتقدمة المصنوعة في الصين لهذه الهواتف رمزًا لانتصار البلاد ضد العقوبات الأمريكية.



سعت شركة هواوي، التي كانت في السابق أكبر بائع للهواتف الذكية في الصين، إلى تكييف إنتاجها من الهواتف وسط القيود التقنية المشددة المفروضة في عام 2020.



عندما سألت الشركة في مارس عن خطط شركة Huawei Technologies لإطلاق هواتف ذكية جديدة تدعم تقنية 5G، رفض نائب رئيس مجلس الإدارة إريك شو تشيجون بشدة هذه الفكرة لمئات الصحفيين والمحللين والعملاء الذين حضروا المؤتمر السنوي للشركة المدرجة في القائمة السوداء للولايات المتحدة في شنتشن.

وقال شو: "إذا كنت تتوقع شراء هاتف ذكي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G من صنع شركة هواوي، فيتعين علينا جميعًا انتظار موافقة وزارة التجارة الأمريكية". "يمكننا إنتاج هواتف ذكية 5G عندما يرخصون لنا شرائح 5G."

ابتسمت منج وان تشو، ابنة مؤسس شركة هواوي رن تشنجفي والمدير المالي في الشركة الخاصة، بجانب شو على المنصة عندما أجاب على هذا الاستفسار. في ذلك الوقت، كانت سلسلة Mate 40، التي تم إصدارها في أكتوبر 2020، هي آخر خط هواتف ذكية 5G تنتجه شركة Huawei.