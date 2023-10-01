كيفية استخدام ميزات الصور الجديدة في ChatGPT



أعلنت OPENAI مؤخرًا عن ترقية إلى ChatGPT (Apple وAndroid) التي تضيف ميزتين: خيارات صوت الذكاء الاصطناعي لسماع استجابة chatbot لمطالباتك، وقدرات تحليل الصور. تشبه وظيفة الصورة ما هو متاح بالفعل مجانًا مع برنامج Bard chatbot من Google.

حتى بعد ساعات من اختبار حدود وقدرات ChatGPT، لا يزال برنامج الدردشة الآلي الخاص بـ OpenAI قادرًا على مفاجأتي وإخافتي في نفس الوقت. نعم، لقد أعجبت كثيرًا بالإصدار التجريبي لتصفح الويب المقدم من خلال ChatGPT Plus، لكنني ظللت قلقًا بشأن تداعيات الأداة على الأشخاص الذين يكتبون من أجل المال عبر الإنترنت، من بين العديد من المخاوف الأخرى. لقد تركتني ميزة الصور الجديدة التي وصلت لمشتركي OpenAI بمشاعر مختلطة بالمثل.

على الرغم من أنه لم تتح لي الفرصة بعد لتجربة الإمكانات الصوتية الجديدة (كما حصل عليها مراسلون رائعون آخرون من بين الموظفين)، إلا أنني تمكنت من اختبار ميزات الصور التي ستتوفر قريبًا. إليك كيفية استخدام بحث الصور الجديد القادم إلى ChatGPT وبعض النصائح لمساعدتك على البدء.

كيفية الوصول إلى ميزات الصور في ChatGPT

وبينما من المتوقع أن يصل التحديث قبل نهاية العام، فمن غير الواضح بالضبط متى سيتم طرح ميزات الصورة والصوت للجمهور. كما هو الحال مع معظم تحديثات OpenAI، مثل إصدار GPT-4 من ChatGPT، يكون المشتركون الذين يدفعون الثمن هم أول من يصطف للحصول على حق الوصول.

هناك ثلاث طرق لتحميل الصور في تطبيق ChatGPT للجوال. أولاً، يمكنك تحديد خيار الكاميرا الموجود على يسار شريط الرسائل والتقاط صورة جديدة بهاتفك الذكي. قبل تحميل الصورة، يمكنك استخدام إصبعك لرسم دائرة حول ما تريد أن يركز عليه برنامج الدردشة الآلي.

يمكنك أيضًا اختيار الصور من جهازك لتحميلها واختيار الملفات المحفوظة على هاتفك. يمكن لمستخدمي متصفح سطح المكتب ChatGPT فقط تحميل الصور المحفوظة من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. على الرغم من عدم وجود خيار حتى الآن لتحميل مقاطع الفيديو إلى برنامج الدردشة الآلي، يمكنك إرسال صور متعددة في رسالة واحدة.