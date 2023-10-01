للأطباء المصريين بالخارج.. رابط التسجيل بالإستمارة الالكترونية لدعم منظومة الصحة بمصر

أكدت السفيرة سها جندي ، وزيرة الهجرة ، أنه قد تم إطلاق الاستمارة الإلكترونية للأطباء المصريين بالخارج لكي يقوم الراغبين منهم في دعم المنظومة الصحية بمصر .

واشارت وزيرة الهجرة الى كيفية التسجيل في هذه الاستمارة وهى عبر الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOImdhXULZv_MqDTH4FXwWRj1xzPSLUjta74uRua20UAr7nw/viewform?usp=sf_link

وتتضمن توضيح تخصص الطبيب وتوقيت الزيارة ونوع الدعم الراغب في تقديمه ووسائل التواصل معه والسيرة الذاتية حتى يتم موافاة وزارة الصحة بتلك المعلومات لتنسيق الجهود والاستعانة بهم طبقًا لتخصصاتهم، ووفقا لاحتياجات المنظومة الصحية بمصر، وتحقيق الاستفادة القصوى من خبرات الأطباء المصريين بالخارج والتي اكتسبوها طيلة فترة عملهم خارج مصر.

ولفتت وزيرة الهجرة ، إلى ان احتياجات هؤلاء الأطباء تمثلت في طلب تيسير إجراءات استخراج تصريح مزاولة المهنة، فضلًا عن رغبة المجلس الطبي بتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، التعاون مع وزارة الصحة والاستعانة بالأطباء المصريين أعضاء المجلس، من ذوي التخصصات الدقيقة والخبرات الكبيرة في جهود الوزارة لدعم المنظومة الصحية بمصر من خلال اتفاق يتم توقيعه مع المجلس الطبي المصري.



ودعت السفيرة سها جندي ، وزيرة الهجرة ، الأطباء المصريين بالخارج إلى استكمال التسجيل بالإستمارة الإلكترونية لمن يرغب منهم في دعم المنظومة الصحية في مصر حتى يتم التنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتلبية رغباتهم، معربة عن تقديرها لروح الولاء والانتماء تجاه وطنهم الأم.

جاء ذلك تنفيذًا لطلبات أساتذة الطب والأطباء المصريين في الخارج، بدعم المجال الصحي والطبي في مصر، لما لديهم من رغبة في رد الجميل ودعم وطنهم الذي يدينون له بما حققوه من نجاح، وطلبهم من وزارة الهجرة المشاركة بكافة الأشكال في دعم المجال الطبي والتدريب والمستلزمات الطبية في مصر.

حيث أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج استمارة إلكترونية لتسجيل من يرغب من الأطباء المصريين بالخارج في دعم المنظومة الصحية في مصر وخصوصا الفئات الأكثر احتياجا