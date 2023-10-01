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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

صحة البرلمان: مصر لم تنحني رغم الأزمات الأخيرة

الدكتورة عبلة الألفي
الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بطل وأنقذ مصر من مصير مجهول عند ترك منصبه العسكري وترشح للرئاسة، مشددة على أن الرئيس السيسي جازف بحياته من أجل الحفاظ على الدولة المصرية.

 

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي أبدع في حديثه عن الإنجازات التي حدثت خلال الـ10 سنوات الأخيرة في مؤتمر "حكاية وطن"، معقبًا: "ما حدث في مصر خلال هذه المدة يحدث في دولة تانية في 30 عامًا".


صحة البرلمان: الرئيس السيسي جازف بحياته لإنقاذ مصر

 

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي مؤمن بمشيئة الله، ومتوكل على الله في كل شيء، معقبة: "الرئيس السيسي عينه على ربنا وهو يحكم الدولة المصرية، لأنه يخشى من حساب الله عز وجل".

 

وأضافت أن الرئيس السيسي حذر المصريين من التضحية بالاستقرار، لأن هذا قد يُهدد 105 ملايين مصري مثلما حدث في بعض الدول المجاورة، معقبة: "هو إحنا نسينا إيه اللي حصل، والدم اللي كان منتشر في كل مكان".

 

وأوضحت أن مصر استقبلت 10 ملايين وافد من الدول التي تعرضت لعدم الاستقرار، ولم تستقبل هؤلاء الوافدين في المخيمات مثلما فعلت بعض الدول، مشيرة إلى أن مصر مرت بالكثير من المشاكل سواء الإرهاب أو كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، ورغم ذلك لم تنحني.


 

 

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