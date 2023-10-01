اعترافات مسجل خطر يتاجر في المخدرات في السلام

أقرا مسجل خطر القي القبض عليه، لممارسته لنشاط إجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة على عملائه ،وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والسلاح النارى بقصد الدفاع، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة أول السلام تفيد بقيام عاطل مقيم بدائرة القسم "مسجل خطر"، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال توزيع المواد المخدرة "البودر" متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه أثناء تواجده بدائرة القسم، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر البودر، و مبلغ مالى، وفرد خرطوش.

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتقليد أقلام دمغة المشغولات الذهبية والفضية باختام مزورة بمنطقة الظاهر بالقاهرة،وأقرا المتهمون بنشاطهم الإجرامي لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بقيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) ، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية بأختام "مزورة" مما يسهل على كثير من تُجار المعادن من خلط تلك المعادن بمعادن أقل قيمة وختمها بتلك الأختام المزورة وترويجها بالأسواق، متخذين من ورشة ملك أحدهم بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وإجراء الفحص والتحري اللازم تم ضبطهم، وعثر داخل الورشة على عدد من الأقلام يشتبه أن تكون مقلدة خاصة بدمغ المشغولات الذهبية – 113 جرام من المشغولات الذهبية – 1,125 كيلو جرام من الفضة مدموغة بدمغات يشتبه أن تكون مقلدة – الأدوات المستخدمة فى دمغ المشغولات الذهبية)وبمواجهتهم أقروا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر النيابة العامة التحقيق.

هذا وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط وملاحقة الخارجين عن القانون ومرتكبي الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم،