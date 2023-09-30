إحالة ديلر الهيروين في عين شمس إلى المحاكمة

قررت نيابة عين شمس، إحالة عاطل للمحاكمة، بتهمة ترويج المخدرات، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة عين شمس مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، تفيد بقيام عاطل بترويج المخدرات "مخدر الهيروين"، وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم أثناء تواجده فى أحد شوارع المنطقة، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين، كان ينوى توزيعها على عملائه فى المنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.



