إحالة موظف بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من مالك محل للجنح

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، موظفًا للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة حقيبة بها "مبالغ مالية ومشغولات ذهبية".

إحالة موظف للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من مالك محل للجنح

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم توجه الى محل بيع مشغولات ذهبية، من منطقة الجيزة، وطلب من مالك المحل شراء "طقم ألماس" وأوهم صاحب المحل أن الأموال في منزله في منطقة التجمع فطلب منه توصيله الى منزله لدفع قيمة "طقم الألماس" ثم استدرجه وأشهر في وجهه الأسلحة البيضاء وسرق منه الحقيبة وفر هاربا، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط موظف مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، عقب قيامه بشراء طاقم ألماس من محل مجوهرات بالجيزة، وطلبه من مالك المحل توصيله لمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة لدفع ثمنها إلا أنه قام بمغافلته ،وسرقة الحقيبة الخاصة به، وبها بعض المشغولات الذهبية والألماس ومبالغ مالية.

تجديد حبس المتهمين بإنهاء حياة عامل رخام لسرقة سيارته بالمعادي

كما قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، تجديد حبس سائق وعامل خردة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة إنهاء حياة عامل رخام لسرقة سيارته.

وكشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من عامل رخام بغياب شقيقه سائق مقيم بمحافظة أسيوط، حال تواجده بمنطقة شق الثعبان بدائرة القسم، وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة سائق وعامل خردة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الاستيلاء على سيارة المجنى عليه والتصرف فيها بالبيع، حيث قاما باستدراجه بدعوى توصيلهما بالسيارة ملكه وحال سيرهم بإحدى المدقات الجبلية قاما بإنزاله من السيارة والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما حتى تأكد من وفاته، عقب ذلك قاما بوضع بعض الحجارة عليه واستوليا على السيارة ملكه ولاذا بالفرار.

وتم بإرشادهما العثور على جثمان المجنى عليه بمكان إخفائها بمنطقه صحراوية وضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية، وتم ضبط سلاح نارى فرد خرطوش وسلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.