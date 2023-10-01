الأحد 01 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

سعاد صالح: حق الكد والسعاية ليس شرعيًا ولم يطبق في عهد الرسول

الدكتورة سعاد صالح
الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

أكدت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن حق الكد والسعاية لم يحدث إلا في أواخر عهد سيدنا عمر بن الخطاب، ولا يوجد به نصا شرعيا، لم يطبق في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

txt

سعاد صالح ترد على حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. فيديو

حق الكد والسعاية فيه مصلحة للزوجين في حالة التراضي


وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن حق الكد والسعاية فيه مصلحة للزوجين، بعد أن عاشا يويا سنوات طويلة، في حالة أن تكون الزوجة شاركت في ثروة الزوج.

ولفتت  سعاد صالح  إلى أن الزوج من الممكن أن يعطي لزوجته  جزء من الثروة التي يمتلكها، إذا في حالة كانت الزوجة ساهمت وتعبت معه في بماء هذه الثروة.

وأشارت  سعاد صالح  إلى أنها ضد مقترح الكد والسعاية، ولكن مع أن يكون هناك رضا بين الزوجة و الزوجة، وأن أي شيء يكتب لـلمرأة يعود للأبناء.

مواد متعلقة

سعاد صالح ترد على حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. فيديو

سعاد صالح: تأجير الأرحام زنا وتجميد البويضات غير جائز (فيديو)
الجريدة الورقية