سعاد صالح: حق الكد والسعاية ليس شرعيًا ولم يطبق في عهد الرسول

أكدت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن حق الكد والسعاية لم يحدث إلا في أواخر عهد سيدنا عمر بن الخطاب، ولا يوجد به نصا شرعيا، لم يطبق في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

حق الكد والسعاية فيه مصلحة للزوجين في حالة التراضي



وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن حق الكد والسعاية فيه مصلحة للزوجين، بعد أن عاشا يويا سنوات طويلة، في حالة أن تكون الزوجة شاركت في ثروة الزوج.

ولفتت سعاد صالح إلى أن الزوج من الممكن أن يعطي لزوجته جزء من الثروة التي يمتلكها، إذا في حالة كانت الزوجة ساهمت وتعبت معه في بماء هذه الثروة.

وأشارت سعاد صالح إلى أنها ضد مقترح الكد والسعاية، ولكن مع أن يكون هناك رضا بين الزوجة و الزوجة، وأن أي شيء يكتب لـلمرأة يعود للأبناء.