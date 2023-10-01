الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

النقيب العام يهنئ المحامين بمناسبة بدء العام القضائي الجديد 2023 ـ 2024

عبدالحليم علام رئيس
عبدالحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب

هنأ نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، جميع المحامين بمناسبة بدء العام القضائي الجديد 2023/ 2024.

وقال نقيب المحامين في التهنئة: «يطيب لي أن أتقدم بخالص التهاني الصادقة للزميلات والزملاء المحاميات والمحامين بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، متمنيًا لهم عامًا مليئًا بالنجاح والإنجازات والتقدم والرقي، ولنقابة المحامين أن تؤدي واجبها».

وتابع: «ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أوجه الدعوة الى كافة الزميلات والزملاء بالتمسك بقيم وتقاليد رسالة المحاماة العظيمة وأن يسود الاحترام والتقدير المتبادل كافة علاقاتنا وأوجه تعاملنا مع جميع أطراف منظومة العدالة لتظل راية المحاماة خفاقة عالية ، وموضع تقدير واحترام واجلال جميع ابناء الوطن».

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