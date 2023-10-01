نادي أدب الداخلة يناقش الذهنية ولغة الشعر

نظم قصر ثقافة موط بالوادي الجديد، أمسية شعرية، التقى فيها نخبة كبيرة من أدباء وشعراء نادي ادب الداخلة برئاسة الشاعر عاطف حسن رئيس مجلس إدارة نادي ادب الداخلة وبحضور الشعراء طارق فراج وعماد القضاوي واسلام سلامة واحمد عميرة وابوعاشور مصطفي وعاطف حسن واسلام عاشور.

يأتي ذلك ضمن خطة اللقاءات والامسيات الأدبية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل ،من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد.

الشعراء المشاركين في الأمسية الشعرية. قدم الشعراء قصائدهم المتنوعة التي تناولت مواضيع مختلفة من حياة الإنسان والمحبة والحبور، كانت القصائد مليئة بالعواطف الجياشة والتعابير الجمالية التي أسرت قلوب الحاضرين. استمتع الحضور بروعة الكلمات والمعاني التي تمحورت حول الحب والغرام والأمل والحياة.

وتم الاستماع الى مجموعة من القصائد للشعراء عاطف حسن قصيده في "حب النبي المختار" وعماد القضاوي قصيده "الطيبون يجربون الغضب" وقصه قصيره للقاص احمد عميرة بعنوان "الكرسي ذو ثلاثة الارجل" ونقاش حول الذهنية ولغة الشعر.

وأشاد الحضور بمستوى الشعر المقدم، حيث تجلى فيها موهبة وإلقاء رائع، وتميزت بالتصوير الشعري الجميل والأسلوب السلس. كانت الأمسية فرصة للتواصل بين الشعراء والجمهور، حيث تم تفعيل الحوار وتبادل الآراء والانطباعات الشعرية.

ولاقت الأمسية الشعرية تفاعلاً كبيرًا من الحضور، حيث تم تكريم الشعراء عن جهودهم وتميزهم في مجال الشعر والأدب. واستمرت الأمسية لساعات طويلة، حيث تخللتها فقرات فنية وثقافية أخرى تضيف جوًا من التنوع والإثراء للمناسبة.

وتأتي هذه الأمسية الشعرية في إطار سلسلة الأنشطة الثقافية التي تقوم بها الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز الثقافة والأدب في المجتمع. وتعتبر فعاليات مثل هذه الأمسيات الشعرية من المناسبات التي تساهم في إبراز المواهب الشعرية ودعم الكتّاب والشعراء وتعزيز الحوار الثقافي بين أعضاء المجتمع الأدبي.

إن الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة وفروعها المختلفة في مناطق مصر المختلفة تعكس التزامها بتعزيز الثقافة والأدب وتشجيع الكتاب والشعراء على الابتكار والتعبير الفني. وتكون مثل هذه الأمسيات فضاء للقاء والتواصل الثقافي بين الكتّاب والشعراء والجمهور المهتمين بالأدب والشعر.

في النهاية، تقف الأمسية الشعرية في قصر ثقافة موط كنموذجًا للفعاليات الثقافية المتنوعة التي تسعى الهيئة العامة لقصور الثقافة لتنظيمها بالتعاون مع الفروع الثقافية، بهدف تعزيز الثقافة والأدب في مصر وتوفير فرص للتعبير الفني والابتكار في المجتمع الأدبي.

نادي ادب الداخلة يناقش الذهنية ولغة الشعر