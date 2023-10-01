نانت بقيادة مصطفي محمد يواجه رين اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

يستعد فريق نانت الفرنسي المحترف في صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد لمهمة جديدة في الدوري الفرنسي، وذلك بمواجهة فريق رين ضمن منافسات الجولة السابعة، والتي يحتضنها ملعب روازون بارك.

مصطفي محمد يبحث عن مطاردة كيليان مبابي

يبحث الدولي المصري مصطفي محمد عن تأكيد الإستفاقة التي يعيشها في الفترة الحالية مع نانت، حيث يحتل صدارة هدافي الفريق، ووصافة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعدما تمكن من تسجيل 5 أهداف حتي الأن، بفارق هدفين عن المهاجم الفرنسي لفريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي الذي يحتل الصدارة برصيد 7 أهداف.

وحقق مصطفى محمد رقم مميز بعد تسجيله 5 أهدافي في 6 مباريات خاضها مع نانت، حيث أصبح أول لاعب من فريق نانت ينجح فى تسجيل 5 أهداف خلال أول 6 جولات من المسابقة، منذ جافيت ندورام، خلال موسم 1995 - 1996.

موعد مباراة نانت ورين بالدوري الفرنسي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة نانت وستاد رين في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب روازون بارك معقل الأخير.

وتذاع مباراة رين ونانت اليوم الأحد عبر قناة بي إن سبورتس 2 إتش دي وبتعليق أحمد فؤاد.

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