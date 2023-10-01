ثقافة صنعاء بالخارجة تبتدع في إظهار مواهبها الفنية

نظم بيت ثقافة صنعاء بالخارجة فقرة مواهب فنية، ضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية، التي يقوم بها القسم الثقافي في وسط الصعيد، برئاسة الكاتب محمد نبيل ورئاسة ابتسام عبدالمريد، وتم تنفيذ فقرة الفنون الادبية بواسطة المبدعة انتصار حسن

وشهدت الفقرة حضورًا وازدحامًا كبيرًا من الجمهور، الذي استمتع بأداء انتصار حسن وتفاعل معها بشكل كبير. قدمت انتصار حسن مجموعة متنوعة من القصائد والأغاني التي تعبر عن المشاعر الجميلة والمعاني العميقة. تفاعل الجمهور مع كلماتها وأدائها القوي، مما أضفى جوًا فريدًا على الفقرة وأبدع لحظات لا تُنسى.

وشملت الفقرة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، بما في ذلك القراءات الشعرية والأغاني المميزة.

وتمكنت انتصار حسن من نقل الجمهور إلى عالم آخر من خلال كلماتها القوية وصوتها الرائع، حيث تمكنت من إلهام الحضور والتعبير عن المشاعر بشكل عميق ومؤثر.

لقد كانت هذه الفقرة فرصة رائعة لتعزيز الفنون الادبية والمواهب المحلية في منطقة الوادي الجديد. تمكنت انتصار حسن من الوصول إلى الجمهور ونقل الرسالة الفنية التي تحملها بطريقة فريدة، مما أثر إيجابيًا على المشاركين والحاضرين وشجعهم على التعبير عن أصواتهم وإظهار مواهبهم الإبداعية.

وتعزز الهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة الثقافية بوسط الصعيد التنمية الثقافية والفنية في المنطقة، وتقدم فرصًا للشباب الموهوبين للتعبير عن أنفسهم وتطوير مواهبهم الفنية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الأنشطة المثيرة في المستقبل، وتلهم المزيد من الشباب لاكتشاف واستكشاف مواهبهم الفنية والأدبية.