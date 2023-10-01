ندوات توعوية لشباب بلبيس عن "طرق مكافحة وعلاج الإدمان"

أكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية؛ قامت إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمحافظة، بتنفيذ ندوه توعوية لعدد من الشباب والفتيات بمركز شباب بير عمارة التابع لإدارة بلبيس الرياضية وذلك لتعريفهم بمخاطر الإدمان والأثار السلبية له.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة التوعوية تمت من خلال محاضرين متخصصين للتوعية بمخاطر الإدمان والأثار السلبية الناتجة عنه كما صاحبها تنفيذ أنشطة تفاعلية للأطفال (ترفيهية وفنية ورياضية) بجانب توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

وأشاد محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة،بهدف الوصول إلى الشباب، وبناء شخصية متكاملة لهم تمكنهم من الإندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم.