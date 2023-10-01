مسار إجباري يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة بـ "آسف"

دخل الفريق الغنائي الشهير “مسار إجباري”، بأغنيته الجديدة “آسف”، قائمة الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية حصلت على المركز 19 عبر يوتيوب، من كلمات محمد بحير، ألحان هاني الدقاق، وتقول كلماتها “اسف لكل اللي اعتزلته كل متعشم خذلته كل باب مفتوح قفلته من غير كلام اسف لقلة الاهتمام و بردو اسف عالزياده اسف اني مشيت اوام و اني مش مصدر سعاده اسف اني مفيش اعاده اني اصلح حاجه بينا اسف اني عندي عاده بنسى لو كان ايه ما بيننا اسف عشان كل امتحان انا كنت بسقط اسف اني لسه بغلط الله يجازي الليل و القعده وحديا و يجازي خط الميل على شئ ماهوش ليا و يجازي لف الكيف و يجازي امتى و كيف و يجازي كم الزيف و يجازي خطاويا كل حته فيها حته لينا فيها في بعض شئ كل بصه مابينا ماسكه كل ايد ماسكه في طريق كل تكميلة كلام كل حاساك مش تمام كل مره نقول سلام مايكونش ده بحق و حقيق كل فاكرة ف كل ذكرى وكل كلمة مقولتهاش كل مرة انا قولت بكرة وبكرة ييجي محسهاش كل مرة لنفسي اقول حب ولا دا كان فضول كل أسف جت في دول جت عشان محسبتهاش الله يجازي الليل و القعده وحديا و يجازي خط الميل على شئ ماهوش ليا و يجازي لف الكيف و يجازي امتى و كيف و يجازي كم الزيف و يجازي خطاويا”

كلمات أغنية مسار إجباري ودياب حبة طبطبة

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ مسار إجباري من خلال أغنية “حبة طبطبة”، مع الفنان دياب، والتي سجلت أكثر من 130 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها"بشكر أغاني من زمان ماسكة ف وداني ليها فضل كبير عليا بشكر دكك وكلاب سكك جريت معايا مش عليا بشكر بشر مفيهومش شر مشوفتهومش بشكر عشان عشمان أشوفهم منساهمش شكرا لحبة طبطبة ولكل دمعة قريبة ولكل مرة وقعت قولت إزاي مقومش بشكر لساني شكر واجب دا اللي مش عاجب وعاجب دا اللي طول الوقت ساكت قاللي وقت اللوم ملومش بشكر دماغي عشان تملي مضحكاني لما كان مضحوك عليا بشكر اماكن سيبتها ورجعت تاني وبرضه فضلت هي هي بشكر كمان كل اللي عدى معيشتهوش بشكر كلام اتقالي ولا صدقتهوش شكرا لسنين عدت اوام من غير ما ترمي عليك سلام ولحبة فاضلين م القدام ومكملين زودلي كل اللي ابتدى وسابوك في سكة منفدة ونفوس بشر متقلدة معاشوش يومين".