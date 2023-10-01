مشروع "ابدأ حلمك" بالداخلة يصل مرحلة اللمسات الفنية للعرض النهائي

قام المخرج أحمد طه، المدير الفني لمشروع "ابدأ حلمك"، بزيارة لمدينة الداخلة لعدة أيام، لمتابعة التدريبات وإعداد اللمسات الفنية والتجهيزات لحفل تخرج مشروع "ابدأ حلمك" في الداخلة.

وأشاد بالمستوى الفني الذي وصل إليه المتدربون، وقدم الشكر لهم على جهودهم وكما قدم الشكر للمدربين في المشروع المخرج أحمد السيد، مدرب التمثيل، والفنان مناضل عنتر، مدرب الرقص والاستعراضات، والتدريبات الحركية، والمايسترو حسام حسني، مدرب الموسيقى، والكاتب سعيد حجاج، مدرب الدراما، ودكتور عمرو الأشرف، مدرب السينوغرافيا والديكور والأزياء، والفنان ماهر الحجار، مدرب الإيقاع والبنتومايم، والمخرج خالد أبو ضيف، والمدير الإقليمي للمشروع في وسط الصعيد الثقافي.

وقدم الشكر لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد.

ووجه المخرج أحمد طه، باستمرار التدريبات حتى إقامة حفل التخرج وتوزيع الشهادات، والذي سيقام في الأسبوع الثالث من أكتوبر، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد. يأتي مشروع "ابدأ حلمك" ضمن أحد المشروعات الفنية لاكتشاف وتدريب الممثل الشامل على فنون المسرح، والذي ينظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وإشراف الدكتور هاني كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة.

ويهدف المشروع إلى تطوير قدرات ومواهب الشباب في مجال الفن والتمثيل، وتوفير منصة لهم للتعبير عن أنفسهم وتعزيز الفنون الثقافية في المحافظة.

وتسعى فكرة "ابدأ حلمك" إلى تشجيع الشباب على اكتشاف قدراتهم وتعلم مهارات التمثيل والتعبير الفني، تم تنظيم سلسلة من التدريبات وورش العمل، تحت إشراف مدربين محترفين في مجال المسرح والتمثيل، واستحوذ المشروع على اهتمام العديد من الشباب بالمحافظة، حيث تقدم العديد من المواهب الشابة للمشاركة في هذا المشروع المميز.

وتعتبر الهيئة العامة لقصور الثقافة الراعي الرسمي لمشروع "ابدأ حلمك"، وتسعى جاهدة لتوفير الدعم اللازم للمشاركين من خلال توفير البيئة المناسبة للتدريب، وتسهيل وصولهم إلى الموارد الفنية والمعرفية المطلوبة.

وبما أن المشروع يقترب من نهايته، يحرص المخرج أحمد طه على استكمال التحضيرات لحفل التخرج وتوزيع الشهادات. سيتم دعوة عدد من الشخصيات البارزة في مجال الفن والثقافة لحضور الحفل الذي يعد فرصة للمشاركين لعرض ما تعلموه خلال فترة التدريب والتواصل مع صناع الأفلام والمسرح.

يعتبر حفل التخرج فرصة للمشاركين لإظهار مواهبهم والتعرف على فرص عمل محتملة في المجال الفني، سيتم تكريم المشتركين الأكثر تميزًا وإبداعًا خلال الحفل وتكريمهم بشهادات تقدير وجوائز تشجيعية، بهدف تحفيزهم على مواصلة التطور والتقدم في مجال التمثيل.

ومن المقرر أن يحضر حفل التخرج الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لدعم المشروع والتواصل مع الشباب الموهوبين في المحافظة من المتوقع أن يكون الحفل مناسبة تكريمية مميزة تؤكد على أهمية الفن والثقافة في تنمية المجتمع.

مشروع "ابدأ حلمك" في الداخلة يصل لمرحلة اللمسات الفنية للعرض النهائي

مشروع "ابدأ حلمك" في الداخلة يصل لمرحلة اللمسات الفنية للعرض النهائي