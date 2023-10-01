"فى ظلال المولد النبوي الشريف" محاضرة دينية ببيت ثقافة الجديدة بالداخلة

أقام بيت ثقافة الجديدة بمدينة الداخلة، محاضرة دينية في بيت ثقافة الجديدة بالداخلة، وكانت بعنوان "فى ظلال المولد النبوي الشريف"، وذلك ضمن خطة احتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بذكرى المولد النبوي الشريف، والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد حيث حضر الشيخ محمد محمود احمد لإلقاء المحاضرة أمام المجمع الاسلامي بموط، وبحضور عدد من الشخصيات المهمة وعدد من المسؤولين والمثقفين المحليين علي راسهم احمد حسن رئيس الوحدة المحلية لقرى الجديدة ومنصور شاذلى عمدة قرية الجديدة وماهر كامل مدير قصر ثقافة موط واحمد ذكى زوام مدير مدرسة الجديدة الثانوية

وهدفت المحاضرة إلى تذكير الحضور بمناسبة المولد النبوي الشريف، وتوضيح أهميتها ومكانتها الدينية والثقافية. وتأتي هذه المحاضرة كجزء من النشاطات الدينية والثقافية التي يعمل عليها بيت ثقافة الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والديني في المجتمع المحلي.

ويسعى إلى تعزيز الوعي الديني ونشر الثقافة الإسلامية والأخلاق الحسنة في المجتمع المحلي. وقد لقيت المحاضرة إقبالًا كبيرًا بين الحضور، حيث تحدث الشيخ محمد محمود حول مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الحميدة وأهمية الاقتداء به لبناء مجتمع سليم.

محاضرة دينية في بيت ثقافة الجديدة بالداخلة