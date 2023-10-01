"جمال الواحة" ورشة فنون تشكيلية في بيت ثقافة الراشدة بالداخلة

نظم بيت ثقافة الداخلة بالوادي الجديد، ورشة فنون تشكيلية تحت عنوان "جمال الواحة".

قام بتنفيذ هذه الورشة الفنان الشاب أحمد حسين، وذلك كجزء من الخطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وتنفيذ فرع وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل في إطار أنشطة فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

وتهدف هذه الورشة إلى إبراز جمال وروعة الواحة كمصدر إلهام للفنانين، حيث يقدم المشاركون أعمال فنية تعكس جمالية الطبيعة الخلابة والعناصر المميزة في الواحة، بالتعاون الفنان أحمد حسين مع المشاركين لتعليمهم تقنيات ومهارات تشكيلية مختلفة، وذلك لتطوير مواهبهم وقدراتهم الفنية في تجسيد جمال الواحة على القماش.

وتعد هذه الورشة فرصة مثالية للفنانين المبتدئين والمحترفين للاستمتاع بأوقاتهم وتنمية إبداعهم، كما تمنحهم فرصة للتعرف على بعضهم البعض وتبادل الخبرات والأفكار. تقوم الورشة أيضًا بتوفير جميع المواد والأدوات الفنية اللازمة للمشاركين.

وتجدر الإشارة إلى أن بيت ثقافة الراشدة بالداخلة يعتبر مركزًا ثقافيًا مهمًا في المنطقة، حيث يسعى بجدية لتعزيز الثقافة والفن وتحفيز المبدعين. يعد هذا المشروع الثقافي مناسبة لتوظيف الشباب الموهوبين وتطوير مهاراتهم في الفنون التشكيلية، وبالتالي الحفاظ على التراث الثقافي وتنشيط المشهد الثقافي المحلي.

يجدر بالذكر أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تعمل على تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية في مختلف المجالات، بهدف نشر الثقافة والفن وتعزيز تفاعل المجتمع المحلي معها. يعتبر مشروع الورش الفنية في بيت ثقافة الراشدة بالداخلة أحد تلك الفعاليات الناجحة التي تلقى استحساناً كبيراً من الجمهور.