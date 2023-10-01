مستشار شيخ الأزهر : المجتمعات الأكثر انفتاحًا تستثمر طاقات المرأة

قالت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب الدكتورة نهلة الصعيدى إن المجتمعات الأكثر انفتاحًا وتسامحًا هي التي يعم جميع فئاتها التعايش المجتمعي، وتمنح المرأة المناخ المثالي لاستثمار طاقاتها وقدراتها لخدمة المجتمع.

أوضحت مستشار شيخ الأزهر خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لقمة الشباب الأولى حول «الأخوة الإنسانية والرحمة» أن التسامح يعد قيمة كبيرة في المجتمعات القوية؛ فهو الأساس الذي يعزز تماسكها ويمنعها من التفكك؛ لأنه يشجع على الشمولية والتعايش السلمي بين الجميع، مشددة على دور المرأة في تعزيز هذه القيم الإنسانية.

أضافت مستشار شيخ الأزهر أنه من المهم الإشارة إلى جهود الدولة المصرية في مجالات تمكين المرأة ودعمها، حيث تدرك أن المرأة لديها مواهب ومهارات وخبرات لا تقدر بثمن، وتتسلح برؤى على قدر كبير من الأهمية لبناء مجتمع مزدهر واقتصاد نابض بالحيوية ودولة تأخذ بجميع أسباب التقدم والنهضة.

الإمام الأكبر يولى أهمية كبيرة لدور المرأة في مختلف جوانب الحياة

أكدت مستشار شيخ الأزهر أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لم يتوان عن مناصرة حقوق المرأة المصرية والعربية وتقديم كل سبل الدعم والاهتمام لها، بل ولنساء العالم أجمع، حيث يولي فضيلته أهمية كبيرة لدور المرأة في مختلف جوانب الحياة كونها تشكل نصف المجتمعات، وشريكًا رئيسًا لا يمكن تجاهله في تنمية وتطور البشرية اقتصاديًا وسياسيًا وعلميًا واجتماعيًا.



يشار إلى أن قمة الشباب الأولى حول «الأخوة الإنسانية والرحمة» التي ينظمها كل من جائزة زايد للأخوة الإنسانية وحركة ساتيارثي للتراحم العالمي، والتي يتم استضافتها في مدينة «بال أشور » بالقرب من مدينة جايبور» في الهند في الفترة من ٣٠ سبتمبر حتى ال ٢ من أكتوبر ٢٠٢٣، بمشاركة قادة مجتمع الشباب الهندي، وقادة الشباب من جميع أنحاء العالم.

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إستعداد الأزهر لاستقبال أئمة بنجلاديش في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، إضافة إلى إرسال المبتعثين الأزهريين من الوعاظ والمعلمين؛ بما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب البنجلاديشي.

أعرب فضيلة الإمام الأكبر خلال استقباله بمشيخة الأزهر السفير عمر فهمي، سفير مصر الجديد لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية عن تمنياته للسفير عمر فهمي بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، موصيا إياه بالاهتمام بملف الطلاب الوافدين الدارسين في الأزهر، مشيرا إلى أن الأزهر لديه ما يقارب ال ٦٠٠ طالب وافد من بنجلاديش، إضافة إلى وجود معهد أزهري داخل بنجلاديش، كما أن الأزهر يوفر ١٨ منحة دراسية سنويا لأبناء بنجلاديش للدراسة في مختلف المراحل الدراسية في الأزهر الشريف.