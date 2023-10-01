تُأثرعلى الأعصاب .. انتشار حلوى تحول الإنسان لزومبي .. فيديو

أثار مقطع فيديو لفتاة تتناول حلوى "زومبي بومبز" الحامضة للغاية، ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب بعض المستخدمين عن تخوفهم من تناولها، بينما أبدى آخرون إعجابهم بتأثيرها الكوميدي.

وفي الفيديو، تظهر الفتاة وهي تجلس في سيارتها وتتناول قطعة من الحلوى، ثم تبدأ في الصراخ وحركات لا إرادية، فيما تغيرت ملامح وجهها بالكامل وبصقت القطعة، وظلت تتحرك في كل الاتجاهات بكامل جسدها داخل سيارتها.

فتاة تقوم بتجربة أكثر حلوى حامضة في العالم 😧! pic.twitter.com/MhLE45Ezmn — Gorgeous (@gorgeous4ew) September 28, 2023

أسباب تسمية الحلوى بالزومبي:

وبحسب ما ذكرته شركة "بومب" المصنعة للحلوى، فإن سبب تسميتها يعود إلى المذاق الحامض جدًا واللاذع الذي يجعل كل من يتناولها يصاب بحالة هستيرية تشبه الزومبي.

ويبلغ سعر قطعة حلوى "زومبي بومبز" بين ثلاثة إلى عشرة دولارات، وتتوفر في عدة نكهات وألوان مختلفة، منها الفراولة والليمون والنعناع.

على الرغم من أن تناول حلوى "زومبي بومبز" لا يسبب أي أضرار صحية خطيرة، إلا أن هناك بعض المخاطر المحتملة التي يجب مراعاتها، ومنها:

مخاطر تناول حلوى الزومبي:

تهيج الغشاء المخاطي للفم والحلق.

زيادة خطر الإصابة بالحموضة المعوية.

تلف الأسنان.

لذلك، ينصح بعدم الإفراط في تناول هذه الحلوى، خاصة للأطفال الصغار.

نصائح لتناول حلوى زومبي بومبز :

تناولها ببطء.

لا تتناولها على معدة فارغة.

اشرب الكثير من الماء بعد تناولها.

تجنب بلعها كاملة.

لا تتناولها إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية في الفم أو المعدة.