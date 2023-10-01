ضبط ومصادرة شاحنتي تمور مخالفتين في بلاط بالوادي الجديد

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بأنه تم اليوم ضبط ومصادرة شاحنتين مخالفتين محملتين بالتمور خلال خروجهما من مركز بلاط، أثناء محاولة لتهريب المحصول دون سداد الرسوم المقررة

وقررّ المحافظ مضاعفة قيمة التحصيل كغرامة، ومنح مكافأة للقائمين على عملية الضبط، مُشددًا على إحكام الرقابة على كافة مخارج ومداخل المحافظة من خلال منظومة المراقبة الإلكترونية؛ للتصدي بكل حسم لأي ممارسات مخالفة

ضرر الذي قد يلحق بالاقتصاد المحلي و المواطنين الآخرين. وأشار اللواء الزملوط إلى أنه سيتم مواصلة تعزيز الرقابة على تجارة التمور ومكافحة التهريب، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي شخص يقوم بخرق القوانين في هذا الصدد.

وفي سياق آخر، أكد اللواء الزملوط أهمية توعية المواطنين بأهمية تسديد الرسوم المقررة عن الإنتاج الزراعي والتزامهم بالقوانين والتحلي بالالتزام وسداد مستحقات الدولة؛ تفاديًا للعقوبات المالية والقانونية

يأمل اللواء الزملوط أن تكون هذه الإجراءات الصارمة كافية للحد من ظاهرة التهريب وتشجيع جميع الأطراف المعنية على احترام القوانين لتحقيق النمو والتنمية المستدامة في قطاع التمور في الوادي الجديد. ويدعو جميع المواطنين إلى دعم هذه الإجراءات والالتزام بالقوانين والتعاون مع السلطات المحلية لحماية استدامة القطاع الزراعي وتعزيز الاقتصاد المحلي.