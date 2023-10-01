محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعي الصوب الزراعية وإنتاج الحرير بالخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، مشروع الصوب الزراعية بقرى بشائر خير الوادي شمال الخارجة، يرافقهما جهاد متولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة.

وأشاد بتنوع الإنتاج من الخضراوات، موجهًا بطرحه بالمنافذ التابعة للوحدة المحلية بأسعار مخفضة للمواطنين؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار، كما وجه بالتوسع في تنفيذ صوب جديدة بالمناطق غير المستغلة داخل القرية.

من ناحية أخرى، قام المحافظ بزيارة مشروع تربية دودة القز وإنتاج الحرير بقرية المنيرة، وقرر منح مكافأة مالية للعاملين بالمشروع؛ تقديرًا لأدائهم المميز، كما وجه بإنشاء صوب لشتلات التوت، لتوفير أشجار التوت اللازمة للتربية.

وتأكيدًا على أهمية هذا القطاع للاقتصاد المحلي جاءت الزيارة في إطار حرص المحافظ على متابعة المشاريع الزراعية والاستثمارية في المحافظة، وتقديرًا للجهود المبذولة من قبل العاملين في هذه المشاريع.

وأكد اللواء الزملوط في الزيارة على التزامه الكامل بتشجيع الاستثمارات الزراعية وتقديم الدعم للعمال في هذا القطاع، وأشار إلى أن مثل هذه المشروعات تسهم في تنمية المجتمع المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، وبناء اقتصاد قائم على الزراعة والاستدامة.

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعي "الصوب الزراعية" و"إنتاج الحرير" شمال الخارجة

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعي "الصوب الزراعية" و"إنتاج الحرير" شمال الخارجة

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعي "الصوب الزراعية" و"إنتاج الحرير" شمال الخارجة