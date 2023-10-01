المشدد 10 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل ، 47 سنة بالسجن المشدد 10 سنوات ، لاتهامه بضرب شخص وإحداث عاهة مستديمة له، بدائرة مركز المنشاة.



تعود أحداث القضية الى شهر أبريل من العام الجارى عندما وجهت النيابة العامة للمدعو (ا.م.م) 47 سنة عامل ضرب المجنى عليه ( ص.ا.ف) عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم واعد لهذا الغرض أداة (فرع شجرة) وكمن له خارج مسكنه وما أن ظفر به حتى انفض عليه وكال له عدة ضربات فاحدثت به عاهة مستديمة بنسبة 35% فى عينه اليسرى بسبب خلافات بينهما وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وفي واقعة أخرى قرر قاضى المعارضات تجديد حبس صيدلى 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة الاتجار وترويج الأقراص المخدرة على عملائه فى المنطقة، لتحقيق أرباح غير مشروعة.



كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على صيدلي، وذلك بتهمة قيامه بترويج وتوزيع الأقراص المخدرة على عملائه في القاهرة، بقصد تحيق أرباح غير مشروعة، حيث بلغت عدد الأقراص المخدرة مليون و 74 الف قرص مخدر،تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات إلى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام صيدلى ومالك شركة أدوية "له معلومات جنائية بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة متخذاً من الشركة محل عمله مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (عدد 260 علبة عقار مخدر بإجمالي عدد 26 ألف قرص – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – هاتفين محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، وأقر بتحصله عليها من إحدى شركات الأدوية بدعوى تصديرها للخارج، حيث يقوم من خلال شريكه "مقيم بالخارج "بإرسال إيميلات وهمية وأوراق منسوب صدورها لجمارك الدول التى يدعى تصدير العقاقير الطبية لها لإيهام الشركة سالفة الذكر بقيامه بإعادة تصديرها إلا أنه يقوم بالإتجار بها داخل السوق المحلى محققاً أرباح غير المشروعة ، وبمناقشته قرر بأنه يحتفظ بكميات أخرى من الأقراص المخدرة داخل شقة "مستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة المرج ، تم إستهداف الشقة محل الواقعة، وعثر بداخلها على (عدد 1,074,000 مليون قرص مخدر).